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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

Trafik ekiplerinin araçları durdurması

Polis Güzergah Polis Ekipleri Trol 

-Sürücülere izin belgeleri sorulması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerle ihlallerin önüne geçti. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak kullanılan güzergahlarda denetimler gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olan sürücüler yapılan kontrollerin ardından yoluna devam etti. Denetimlere Bekçiler de katılırken, sürücülere uyarılarda bulunuldu.
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