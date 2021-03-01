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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Sokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Cep telefonu görüntüsü

Market Kamera Arbede Cep Telefonu 

-Sokaktaki kavga
-Kalabalığın artması
-Kadınların bağırmaları
-Yaşana arbedeler
-Tarafların yumruk atması
-Kavganın ayrılmaya çalışılması
-Görüntüyü çeken kişinin konuşması

( ANTALYA )- Yasağı ihlal edip birbirine giren grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Antalya’da, iki grubun sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı. Ağız tartışması şeklinde başlayan kavgada, kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı.
Kadınlarında da dahil olduğu kavga biranda büyüdü ve sokak içinde devam etti. Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık kadınlı erkekli 15 kişi müdahil oldu. Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı. Çevre esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı. Görüntüyü çeken kişinin, "Zeytinköylüler şuan savaşıyor" sözleri kameralara yansıdı. (İA-
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