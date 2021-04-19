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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis göz açtırmadı

-Şuhut'ta sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri göz açtırmadı

Hafta Sonu Koronavirüs Alabalık Karahisar Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinden denetimler esnasında detay görüntüsü
--polis ekipleri tarafından sürücü ve içinde bulunan vatandaşlara koronavirüs salgını ile ilgili bilgi aktarılması detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis kısıtlama tedbirlerinin harfiyen uygulanması için adeta göz açtırmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şuhut ilçe merkezinde polis ekipleri bir çok noktada denetim yaptı. Bu kapsamda araç sürücüleri ve içinde bulunan yolcuların sokağa çıkma izin belgeleri kontrol edildi. Polis ayrıca marketlerde kalabalık yaşanmaması içinde sık sık devriye gezerek polis araçları ile anons yaparak vatandaşları uyardı. (RD-GC)
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