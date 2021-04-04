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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis amcaları onun doğum gününü unutmadı

Polislerin minik Emir'in doğum gününü kutlaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Polis Doğum Günü Hatıra Fotoğrafı Yunus Polisler Irak 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan küçük Emir’i doğum gününde yunus polisleri yalnız bırakmadı Balıkesir il genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 7 yaşındaki Emir Şıvgın’ın ailesi Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak oğullarının doğun günü olduğunu bildirdi. En büyük hayali Yunus Polisi olmak olan Emir’e Yunus Timleri bir sürpriz hazırladı. Aldıkları pasta ile Emir’in evine giden Yunus Timleri kapıda küçük çocuğun doğum gününü kutladılar ve daha sonra onu polis motoruna bindirerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Minik Emir’in sevinci gözlerinden okundu. (EME-
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