Sokağa çıkma kısıtlamasında paketçinin siparişini çaldılar

-Sipariş hazırlığından detaylar

-Teslimata giden motorlu kuryeden detaylar

-Mekan Astanov ile röp.

-detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Teslimat adresine ulaşınca götürdüğü yemeğin çalındığını fark etti- Kurye Mekan Astanov:- “Sokağa çıkma yasağı olduğu halde birilerinin hırsızlık yapması gerçekten sıra dışı bir olay” ESKİŞEHİR



- Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında yemek teslimatı yapmak için bir apartmana giren paketçinin, o anlarda motorunda bulunan diğer siparişini çaldılar. Eskişehir’de bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan Türkmenistanlı Mekan Astanov, çalıştığı işletmeden günün son siparişlerini alarak dağıtıma çıktı. Yemek teslimatı yapmak için bir apartmana giren Astanov, geri döndükten sonra diğer siparişi götürmek üzere yola çıktı. Son sipariş için teslimat adresine ulaşan Mekan Astanov, motorunun arkasında bulunan saklama sepetini açtıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında motordaki son paketin çalındığını fark eden Astanov, tekrardan çalıştığı restorana giderek aynı siparişten hazırlatmak zorunda kaldı. “O paketi yaptırmak için tekrar tezgah açmak zorunda kaldık” Yemek siparişinin çalındığını fark ettiği zaman çok üzüldüğünü belirten Mekan Astanov, sokağa çıkma yasağına rağmen böyle bir durumla karşılaşmasının çok ilginç olduğunu söyledi.



Aynı siparişi yaptırmak için yemek tezgahını yeniden açtıklarını ifade eden Astanov, “Boş saatlerimde hafta sonu paketçilik yapıyorum. Yasak günü 2 tane paketle dükkandan çıktım. Paketin birini teslim ettim ve hemen aşağı indim. Ben yukarı çıkarken her şey yerindeydi. Sonrasında kontrol etmeden motosiklete bindim ve diğer paketi teslim etmeye gittim. Bir baktım paketler yok. Paketlerin olmadığını görünce çok üzüldüm. Daha öncesinde kontrol ettiğim aklıma geldi ve çalındığını fark ettim. Olay 23.00 sıralarında gerçekleşti. Çalan kişi bunu 10 saniye içerisinde yapmış. Teslim ettiğim paketin ödemesi online yapılmıştı, oyalanmadan hemen motorun yanına indim. Son paketimizdi, dükkanı kapatmıştık. O paketi yaptırmak için tekrar tezgah açmak zorunda kaldık. Daha önce başıma hiç gelmedi, duymadım da doğrusu. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğiz. Sokağa çıkma yasağı olduğu halde bile birisinin dışarı çıkıp hırsızlık yapması gerçekten sıra dışı bir olay” dedi.





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