Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı

Polis ekipleri denetim

Polis Para Cezası Market Gesi Polis Ekipleri 

-Şahıslara ceza yazılması

( İSTANBUL )- Ceza kesilen vatandaş: “Yasak olduğunu biliyorduk, cezamızı yiyoruz” İSTANBUL

- Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan döndüklerini söyleyen 5 kişiye polis ekiplerince yaklaşık 15 bin lira para cezası uygulandı. Ceza yazılan vatandaş, “Yasak olduğunu biliyorduk, şimdi de cezamızı yiyoruz” dedi.
Korona virüs ile mücadelede tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetim yaptı. Uygulamada noktalarında durdurulan vatandaşlara izin belgelerinin olup olmadığı soruldu. İzin belgesi bulunan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi bulunmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlar cezadan kurtulamadı. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 5 kişi, kısıtlama olmasına karşın maçtan döndüklerini söyledi.

Maç bahanesiyle cezadan kurtulamayan şahıslara toplamda yaklaşık 15 bin lira para cezası uygulandı. Basın mensuplarının çekmesini isteyemeyen vatandaş, ‘yasak olduğunu bilmiyor musunuz?’ üzerine, ‘biliyorduk şimdi de cezamızı yiyoruz’ dedi.
Maskesiz dolaşan iki vatandaşa da para cezası kesilirken, marketten döndüğünü iddia eden ve kimliği olmayan yabancı uyruklu şahsa da para cezası yazıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı