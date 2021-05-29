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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını

Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını

Fabrikadan detaylar

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-İtfaiye ekipleri detaylar
-Detaylar

( SAKARYA )- Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde elektrogalvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın korkuttu. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği fabrika yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir elektrogalvaniz kaplama tesisinde çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe sebep olan yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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