Sokağa çıkma kısıtlamasında kendini horozlarına adadı

-Erkan Yıkıcı Erkan yıkıcı Horozlarını severken ve müzik dinerken detay

-Erkan yıkıcı Köz çayı hazırlarken detay

-Horozların gaga ve ayak bakımı yaparken Horozları sepetlere koyarken detay

-Horozlar elden yem yerken detay

-Erkan Yıkıcı ile röportaj

-Erkan Yıkıcı bahçede horozlarını öperken severken detay



( ADANA -ÖZEL)- Brezilya'dan, Belçika'dan safkan horozlar getirten Erkan Yıkıcı, mesai stresini horoz besleyerek, ötüşlerini dinleyerek attığını söyledi- Yıkıcı, horoz hobisinin pandemi kısıtlamaları sürecinde kendisine ilaç gibi geldiğini anladı- Irk horozun birine 3 bin Euro saydığını belirten Yıkıcı, "Eşin duymasın. Maaşımın çoğunu horozlara harcıyorum" dedi ADANA



- Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Erkan Yıkıcı, 5 yaşından beri hobi olarak horoz besliyor. Mesai dışında zamanının büyük bölümünü horozlarıyla geçiren Yıkıcı, "Onları ellerimle besliyorum, müzik dinletiyorum. Horozlarım ötünce ben de stres atıp huzur buluyorum" dedi.

Horozlarına müzik dinleterek vakit geçiren Yıkıcı, horoz sevgisi yüzünden eşi tarafından eve alınmadığı günler bile olduğunu söyledi.



Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan ve Ticaret Odası'nda çalışan Erkan Yıkıcı, hafta sonları 20’ye yakın horozu ve 60’ya yakın civcivi ile vakit geçiriyor. Özellikle safkan horozlar ile ilgilenen Yıkıcı, 3 bin Euro’ya aldığı yaklaşık 27 bin TL değerindeki horozu ve 20 horozuna gözü gibi bakıyor. Hepsine tek tek yem veren ve servet değerinde olan horozların bakımlarını hiç aksatmayan Yıkıcı, horozlarının müzik dinleyince daha güzel öttüklerini söyledi.



Horoz sevdalısı Kozanlı Erkan Yıkıcı, 5 yaşından beri horozlara heveslendiğini kaydederek, “O günden beri horozlarla vakit geçiyorum. Evin avlusunda bir daire vardı, onu yıktım kümes yaptım. Bunlarla vakit geçiriyorum. Mesaim bitince bunlarla vakit geçiriyorum. En güzel kan nerede var diye araştırıyorum. Bunu Brezilya'dan, diğerlerini Fransa’dan Belçika’dan getirdim. 20’ye yakın horozum 60 a yakın civcivim var. Mesaim bitince buraya geliyorum. Sabah 7’den gece 12’ye kadar bunlarla vakit geçiriyorum. Yemlerini veriyorum, temizliyorum, güzel vakit geçiriyorum. Onlara müzik dinletiyorum. Tellere koyuyorum, onları izliyorum ötüşlerini dinliyorum” dedi.

Pandemi öncesi sipariş verdiği bir horoz ve tavuğu gelene kadar büyük stres ve heyecan yaşadığını da anlatan Yıkıcı, “Onlara bebek gibi bakıyorum. Tavuklar tüylerini yolmuştu ilaç aldım bakıyorum. Buraya geliyorum, semaverimi yakıyorum. Horozlarımı tellere koyuyorum. Onlara Halil Bilgiç ve arabesk dinletiyorum. Müzik dinledikçe daha güzel ötmeye başladı tosunlarım” diye konuştu.

Horoz yüzünden bazı günler eşi eve almamış Sevdiği arkadaşlarına civcivlerden hediye ettiğini de anlatan Yıkıcı, “Benim hayatımdaki hediye anlayışı horoz. Horoz hediye ediyorum. Bir gün Horozlara o kadar çok kaptırmış ki akşam 6 gibi arkadaşlarımla oturdum gece 3’te elimde horoz ile eve geldim. Eşim beni eve almadı. Horozla vakit geçirdiğim için eşimin böyle beni eve almadığı günler de oldu. Hanım duymasın masrafları çok. Maaşımın çoğu bunlara gidiyor. Buğday, mısır, ayçiçeği ile besliyorum. Fenni yem bir torba 200 TL oldu bir hafta gidiyor doktor bakımları ile birlikte oldukça masraflı” diye konuştu.

“Bunların sevgisi ayrı” Horoz hobisi sayesinde İstanbul’dan Belçika'dan arkadaşlar edindiğini anlatan Yakıcı, "Bunlar beni dinlendiriyor, huzur veriyor. Mesainin stresini horozlarla atıyorum. Bugüne kadar bu tavuklarımdan ve horozlardan bir tanesini bile yemedim” dedi.





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