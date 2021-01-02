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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaybolan köpeği jandarma buldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaybolan köpeği jandarma buldu

köpekten görüntü

Jandarma Köpek Sokağa Çıkma Yasağı Bulduk 

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( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da, sokağa çıkma yasağından dolayı kaybolan köpeğini arayamayan vatandaşın köpeğini Jandarma ekipleri buldu.Ağrı’nın merkeze bağlı Keşiş köyünde yaşayan bir vatandaş, sabah saatlerinde evinin bahçesinde yaşayan Balyoz isimli köpeğinin bahçede olmadığını fark etti. Sokağa çıkma yasağından dolayı köpeğini aramak için dışarıya çıkamayan vatandaş, Jandarmayı arayarak köpeğinin bulunması için yardım istedi. Köpeğin bulunması için çalışma başlatan ekipler, evin 10 kilometre uzağında buldukları köpeği sahibine teslim etti.Köpeğinin bulunmasına yardım ettikleri için Jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaş, “Bugün sabah saatlerinde köpeğimizin bahçede olmadığını fark ettik. Evimizin 10 kilometre ötesinden köpeğimizi jandarma ekipleri ile beraber bulduk. Ekiplere teşekkür ederiz“ ifadelerine yer verdi.
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