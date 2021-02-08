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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafede okey oynayanlara polis baskını kamerada

Sokağa çıkma kısıtlamasında kafede okey oynayanlara polis baskını kamerada

Baskın anı

Hafta Sonu Para Cezası Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Okey oynayanlar

( İSTANBUL )- Kuralları hiçe sayan şahıslara toplam 3 bin 600 TL para cezası kesildi İSTANBUL

- Silivri’de hafta sonu bir kafede okey oynayan şahıslara polis ekipleri baskın düzenledi.
Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alkol alan şahıslara, ekipler, toplam3 bin 600 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri covid-19 tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 6 Şubat günü saat 20.00’da Silivri Piri Mehmet paşa Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta bulunan bir kafe de okey oynandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçerek, denetim yaptı. Denetimde içeride bulunan 4 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığı, okey oynadığı ve alkol aldığı tespit edildi. Şahısların her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa istinaden 900 ?’den toplam 3 bin 600 TL idari para cezası işlemi uygulandı. (ZA-
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