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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

Güvercinleri yemlemeden detay

Hafta Sonu Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-güvercinlerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokak hayvanlarını unutulmadı. Eflani ilçesinde bir esnaf hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek arayan güvercinleri yem atarak besledi. Kar yağışı ile havaların soğuması ve sokaklarda kimse kalmadığı için hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Belirli saatler arasında çalışmalarına müsaade edilen esnaflar iş yerlerinin önlerine mama bırakırken, güvercinleri de yemlediler. (RB-
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