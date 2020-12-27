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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinle yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinle yakalandı

Bekçinin bir çocuğu yakalaması

Polis Polis Merkezi Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Elindeki güvercini alması
-Çocuğun güvercini çalmadığını söylemesi
-Çocuğa maske verilmesi
-Çocuğun götürülmesi

( ADANA )- Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasında elinde güvercinle yakalanan çocuk ailesine teslim edilirken, güvercin de sahibine teslim edildi ADANA

- Adana’da 12 yaşındaki bir çocuk, sokağa çıkma kısıtlamasında elinde güvercin ile yakalandı. Güvercini bulduğunu söyleyen çocuk ailesine, güvercin de sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, haber merkezine Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde güvercin hırsızlığı olduğu ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine haber merkezi ekipleri mahalleye yönlendirdi. Kısıtlama nedeniyle bölgeye yakın olan bekçiler de harekete geçti. Güvercininin çalındığını öne süren şahıs bir çocuğun güvercini alarak Gazipaşa Bulvarı'na doğru gittiğini söyledi.

Bekçiler hemen bu istikamete doğru araştırmaya başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kaldırımdan giden bir çocuk gören bekçiler hemen çocuğu durdurdu. Bekçi çocuğun kucağında bulanan güvercini aldı. İsminin S.Y. olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, “Güvercini ben çalmadım eve giderken sokakta gördüm aldım. Ben hırsızlık yapmadım, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evime gidiyordum” dedi.
Kısıtlamaya uymayarak sokağa çıkan ve maskesi de olmayan çocuğa bekçiler maske taktı. Daha sonra polis çocuğu alıp polis merkezine götürdü. Güvercin ise sahibine teslim edildi. Çocuğa hırsızlıktan işlem yapılmayarak ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi kısıtlamaya uyulması konusunda uyarıldı.
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