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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında feci kaza: 3 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasında feci kaza: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Acil Servis Trafik Kazası Bild 

-Araçlardan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin az olduğu cadde de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JD 674 plakalı Tofaş marka otomobil ile 38 AEB 863 plakalı Volkswagen araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 38 JD 674 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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