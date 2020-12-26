Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

-denetim detay



( YALOVA -DRONE) YALOVA



- Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdürülüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine yakın market, kasaplar ve bakkallardan alışverişlerini yapmak için sokağa çıkarken, evde kalan vatandaşlar ise balkonlardan gerçekleştirilen denetimleri izledi. Kentin önceden işlek olan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. İstanbul Caddesi ve Araştırma Kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.



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