Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

-EMNİYET EKİPLERİN DENETİMİNDEN DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Cuma akşamı 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle il merkezinde denetim yapmaya devam ediyor.Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-11 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı kapsamında 24 saat esasına göre gerekli emniyet tedbirlerini alarak denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Soğuğa rağmen uygulamada ekipler, araç sürücülerinin ve içinde bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol edip, HES kodu sorgulaması yaparak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.Iğdır’da vatandaşlar da sokağa çıkma yasağına uyunca sokak ve caddeler boş kaldı.Sokağa çıkma kısıtlaması 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak.



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