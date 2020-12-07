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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

Sokağa çıkma kısıtlamasında demir çalan şahıslara suçüstü

HIRSIZLIĞIN YAŞANDIĞI İNŞAAT ALANI

Para Cezası İnşaat Alanı Demir Çubuk Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-ÇALINAN İNŞAAT DEMİRLERİ
-KARAKOL ÖNÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde inşaattan çaldıkları demirleri bir kamyonete yükleyen 2 şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına da uymamaktan ceza kesilen 2 şahıs tutuklandı. Olay, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanına giren iki şüpheli, demir çubukları kamyonete yükledi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kamyonetle hırsızlık yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Karakola götürülen iki şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan S.A. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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