Sokağa çıkma kısıtlamasında çekçekçi operasyonu



- Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve Pazartesi sabahı 05.00’a kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal ederek kısıtlamaya uymayan ve çekçek tabir edilen araçlarla çöplerden kağıt ve geri dönüştürülebilir hurda atıkları toplayan kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ilçenin ana caddeleri olan Omurtak Caddesi ile Atatürk Bulvarı üzerinde kontrol noktaları oluşturan zabıta ekipleri çekçekçi olarak anılan kişilere uygulama yaptı. Durdurulan kişilerin çekçek araçlarına el koyan zabıta ekipleri çok sayıda zabıta personelinin katılımıyla uygulama yaptı. Yapılan denetimler sonunda bazı kişiler arabalarını bırakıp kaçarken kaçmayanların araçlarına da zabıta ekiplerince el konuldu. El konulan çekçekler, zabıta ekiplerine ait araçlara konularak Çorlu Belediyesi Şantiyesi’ne götürüldü. (SŞ-



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