Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı

- Muğla'nın Menteşe İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 48 P 6820 plakalı otomobilin sürücüsü U. Ö. Cumhuriyet Meydanında dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri tarafından Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın arkasında yakalanan sürücü alkollü çıktı. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan tutanak tutuldu.
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