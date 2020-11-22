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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü yakalandı

alkollü vatandaşın polis ekipleri tarafından yakalanması ve ceza tutanağının ibra edilmesi

( MUĞLA ) MUĞLA

General Akalan Araç Kullanmak Polis Ekipleri Dur İhtarı 


- Muğla'nın Menteşe İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 48 P 6820 plakalı otomobilin sürücüsü U. Ö. Cumhuriyet Meydanında dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri tarafından Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın arkasında yakalanan sürücü alkollü çıktı. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan tutanak tutuldu.
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