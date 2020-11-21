Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5 boş kaldı

- Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5 Karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yol drone ile havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama sonrası E-5 Karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yol drone ile havadan görüntülendi.
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