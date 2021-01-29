Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğunda artış yaşandı



- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul E-5 Kartal mevkinde trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul yönünde trafik yoğunluğu henüz başlamazken, Ankara istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. (ASK-



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