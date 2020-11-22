Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu

-Metrobüs sırasından görüntüler

-Köprü üstü kalabalık

-Metrobüs bekleyenler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 20.00’ye kısa bir süre kala metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine erken girmek isteyen vatandaşlar metrobüs ve yollarda yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görüldü.





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