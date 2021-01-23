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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı

Ekiplerden görüntü

Polis Hafta Sonu Kamera Polis Ekipleri Trol 

-Denetimden görüntü
-Araç kuyruğu
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni tip korona virüse karşı hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dün akşam 21.00 itibariyle başladı.
İstanbul genelinde de polis ekipleri kısıtlama denetimleri gerçekleştirdi. Kurulan uygulama noktalarında ekipler vatandaşları durdurarak, sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Tek tek durdurulan araçlar nedeniyle denetim noktalarında araç kuyruğu oluşması kameralara yansıdı. Vatandaşların ise kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.

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