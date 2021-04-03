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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor

yaya devriye denetimlerinden detay

Hafta Sonu Koronavirüs Aritas Yasaklar Polis Ekipleri 

-trafik denetimlerinden detay
-ekip aracı anonsu detay

( ESKİŞEHİR )- Polis, dışarı çıkan vatandaşlara ekip araçlarından sesli anonslarla, yaya devriyeler ise sözle uyarılarda bulunuyor- Trafik ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması, denetimler eşliğinde devam ediyor. Pandemi sürecinde risk haritasına göre tedbirler alınan ülkemizde, son açıklanan verilerle birlikte 58 il çok yüksek riskli olarak belirlenmişti. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar getirilmesiyle birlikte 2 Nisan Cuma akşamı itibariyle kısıtlama başladı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar uyarıldı. Ekip araçlarından sesli anonslar eşliğinde yaya devriyeler, mazeretli şekilde dışarı çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı. İzin belgesi olan ve temel ihtiyaç karşılamak için dışarıda olan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, izin belgesi olmayan ve dışarıda olan vatandaşlara idari işlem yapıldı. (AFÇ-Y)
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