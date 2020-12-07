-Ekiplerin megafonlarla anons yapması

-Trafikten görüntü

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( İSTANBUL ) -- Polis megafonlarla İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında uyarılarda bulundu İSTANBUL



- Korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den 05.00’e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ekipler vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde megafonlarla uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla, korona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı.

İstanbul’da kısıtlamanın ilk dakikalarında sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı.

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında polis ekipleri megafonlarla vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulunurken, turistler ise otellerine gönderildi. Öte yandan İstanbul’da bazı noktalarda trafik olduğu gözlenirken, mega kentin trafiği yavaş yavaş rahatlamaya başladı.

İBB verilerine göre trafik yüzde 24 seviyelerine geriledi. (MB-



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