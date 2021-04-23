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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler

Sokağa çıkma kısıtlaması ailelerin evlat nöbetini kısıtlamadı...Eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiler

Ailelerin toplantı salonundan bekleyişi

Toplantı Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Hukuk Fakültesi 

-Yusuf Erdinç konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürüyor. Van Gürpınar'dan Diyarbakır’a gelen kısıtlama nedeniyle çadıra gidemeyen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor. ''Oğlumu alamdan bunların tepesinden inmeyeceğim'' Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan baba Yusuf Erdinç, ''20 aya yakındır biz buradayız, çocuklarımız için buraya geldik. Oğlum Mikail Erdinç, İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk fakültesini okuyordu, avukat olacaktı. 2015 yılında oğlumu aldılar götürdüler. Kim götürdü diyecek olursanız, HDP’liler götürdü ve HDP’den başka kimse bu işi yapamaz. Benim buraya gelişimin amacı oğlumu almaktır ve oğlumu alamdan eylemimin sonlandırmayacağım, bunların tepesinden inmeyeceğim. Oğlum sen okumuş adamsın, oralara baksana ve çevrene baksana eğer HDP’nin milletvekilleri orada var ise sen de orada kal. Onlar çocuklarını Avrupa’ya gönderiyor adam olmaya ve yeni dil öğretmeye çalıştırıyor ama seni de dağa çıkarmışlar askerlerimize ve polislerimize karşı düşman etmişler. Oğlum onlar seni korkutuyorlar, bırak gel senin yerin değil orası senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir, gel pişman olmayacaksın'' dedi.

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