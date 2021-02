Sokağa çıkma kısıtlamalarını onlar için deliyorlar

-Kedilerin beslenmesi

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa'da en anlamlı kısıtlama ihlali- Şanlıurfa esnafı kısıtlama günlerinde kuşlar ve sokak hayvanlarını unutmuyor ŞANLIURFA



- Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Balıklıgöl'deki güvercinler ile sokak hayvanlarını unutmayan esnaf, yasağı delip aç kalan hayvanlara yem veriyor. Şanlıurfa’da hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmayınca sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanıyor. Hayvanların aç kalmaması için bölge esnafı, örnek bir davranışa imza atıyor. Kendi aralarında biriktirdikleri parayla yem alan esnaf, her hafta sonu yasağı delip hayvanları beslemek için Balıklıgöl'e gidiyorlar. Balıklıgöl yakınındaki evinden sırtladığı buğday çuvalını kuşların yoğun olarak bulunduğu yere götüren esnaflardan Mehmet Uyanıkoğlu, güvercinlerin aç kalmamasını sağlıyor. Esnaf kendi arasında para toplayıp yem alıyor Her hafta sonu kuşlara yem verdiğini söyleyen Mehmet Uyanıkoğlu,“Kısıtlama boyunca günde 2 defa olmak üzere 30 kilogram buğday getirip burada güvercinlere yem olarak atarım. Bu şekilde hafta sonlarını geçiriyorum. İnşallah güvercinlerimiz bu şekilde aç kalmaz. Yasaklar başladığı günden itibaren sürekli olarak sokak hayvanlarına ve güvercinlerin yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Cumartesi, Pazar günleri olsun, bayramda ve her yasakta günde 2 defa olmak üzere 30 kilogramlık buğday çuvalını buraya getirip güvercinlere atıyorum. Diğer vatandaşlarımız da ellerinden geldikleri kadarıyla, özellikle kedilere, güvercinlere, balıklara yem getirip atarlarsa biz çok memnun oluruz çünkü güvercin, sokak hayvanları ve balıkların aç olduğunu gördüm. Ben güvercinlerin doymadığını gördüğüm için 2 defadır gidip geliyorum. Biz esnaf olarak kendi aramızda para toplayıp yem aldık. Yasak günler için evde yem depoladık. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşların yanı sıra belediye ekipleri de çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ekipler, kentin değişik yerlerine yem, yemek ve su bırakıyor.



