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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkma kısıtlama öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlama öncesi vatandaşlar restoranlara akın etti

Taksim restoran yoğunluk görüntü

Polis Aracı Polis Alışveriş Sigara 

-Taksim meydan İstiklal Caddesi yoğunluk görüntü
-Maskesiz ve sigara içen vatandaş görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bugün 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim’de bulunan restoranların önündeki yoğunluk dikkat çekti. İstiklal Caddesi’nde maskesiz dolaşan vatandaşlar ve elinde sigara ile polis aracının yanından geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamaya dakikalar kala Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranlardaki yoğunluk dikkat çekti. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, alışverişlerini yaptıktan sonra kendilerine sokak üzerinde yer aramaya başladı.
Öte yandan İstiklal Caddesi’nde maskesiz dolaşan vatandaşlar ve polis aracının yanından elinde sigara ile geçen bir kişi ise bu kadarına pes dedirtti.
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