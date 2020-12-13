Sokağa çıkamayanlara kamyonet kasasında moral konseri

-Konser kamyonetinden görüntü

-Vatandaşların cam ve balkonlardan eğlenmesi ve izlemesi

-Çocuklara hediyeler verilmesi

-Sokak ortasında oynayan maskotların görüntüsü

-Detay görüntüler



( AKSARAY -DRONE) AKSARAY



- Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral olması için kamyonet kasasından konser verildi.

Aksaray Belediyesi kısıtlamada vatandaşların hem sokağa çıkmaması, hem de evlerinde sıkılmamaları için program düzenlendi.

Kamyonetin kasasını adeta sahneye çeviren belediye ekipleri mahalle mahalle gezerek vatandaşlara konser verdi. Camlara çıkarak ve balkonlarından konseri izleyenler evlerinde eğlenme imkanı bulurken, belediye ekipleri gün boyu sokak sokak gezerek konseri sürdürdü. Belediye ekipleri ayrıca çocuklara oyuncak, şeker ve Türk bayrağı verdi. Konser esnasında belediyenin temizlik görevlisi yol ortasında oynayan keloğlan maskotuyla karşılıklı oynadı. Gündüz ve gece devam eden konserde Keloğlan, Hacivat ve Karagöz elbisesi giyen maskotlar boş sokaklarda müzik eşliğinde göbek atıp oynadılar.



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