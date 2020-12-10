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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

Sokağa atıldılar, kapısız penceresiz tek odalı eve sığındılar

Aileden görüntü

Yaşam Mücadelesi Göreme Hayırseverler Genç Kadın Bulduk 

-Kapı penceresi olmayan evden görüntü
-Anne Esin Şahran ile röportaj
-Detaylar

( HATAY -ÖZEL)- Hatay'da kanser hastası anne 2 çocuğuyla tarlanın ortasında buldukları kapı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor HATAY

- Hatay’da kanser hastası genç kadın ev kirasını ödeyemeyince 2 çocuğuyla birlikte evlerinden atıldı. Bir tarlanın ortasında kapı ve penceresi olmayan tek göz evde yaşam mücadelesi veren aile, hayırseverlerden gelecek yardımı bekliyor.Kırıkhan ilçesinin Yeni Mahallesi'nde yaşayan Esin Şahran(30), dini nikahlı evli olduğu eşi Musa Gezgen ve 2 çocuğuyla birlikte aylık 500 TL olan ev kirasını 2 aydır ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Çaresiz kalan ve barınacak yer bulamayan genç kadın ve eşi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir tarlanın ortasında bulunan kapı penceresi, su ve elektriği olmayan, tek gözlü evde 2 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.Kanser hastası olan Esin Şahran tedavi göremediği için 2 ayılık bebeğine anne sütü veremediğini ifade ederek, "2 yıldır kanser hastasıyım. Tedavi olamıyorum. Kirayı ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi evden çıkardı. Tarlanın ortasında bulduğumuz kapısı, penceresi, suyu, elektriği olmayan yerde burada 2 çocuğumla ortada kaldık. İş olmadığı için eşim iş bulamıyor. Ben yetkililerden yardım istiyorum. 2 aylık bebeğim var kanser hastası olduğum için bebeğime anne sütü veremiyorum. Geceleri çocuğum aç yatıyor bana yardım edin" dedi.

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