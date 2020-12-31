Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı

Soğuktan etkilenen Puhu kuşu tedavi altına alındı

PUHU KUŞUNUN TEDAVİ ALTINA ALINMASI

Çatı Katı Bild Trol 

-PUHU KUŞUNUN BESLENMESİ DETAY
-PUHU KUŞU DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da, itfaiye ekipleri tarafından soğuktan dolayı yorgun halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı. Iğdır Merkez Tansu Çiller Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında mahsur kalan Puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Puhu kuşunu itfaiye müdürlüğüne götüren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Yorgun düşen Puhu yırtıcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yapılan kontrollerde her hangi bir probleminin olmadığı, soğuk hava nedeni ile yorgun düşen Puhu kuşu sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement