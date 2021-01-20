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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Soğuktan donarak hayatını kaybetti

Cenazenin tabutla evden çıkarılışı

A Haber Evde Tek Başına Jandarma Cenaze Cenaze Aracı 

-Ambulansın gelişi
-Cenazenin tabutla cenaze aracına nakledilmesi
-Genel görüntüler
-Yaşar Sevimci’nin fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evde tek başına yaşayan bir kişinin soğuktan donarak öldüğü iddia edildi. Olay ilçeye bağlı Ormanlı Beldesi A. Sofular Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Yaşar Sevimci’den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci’yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevimci’nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Ambulansla Ormanlı Belediyesi Cenaze aracına nakledilen Sevimci’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Sevimci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (VK-
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