Soğuktan donan onlarca araç sıcak su yardımıyla çalıştırılıyor

--Soğuktan çalışmayan araçlara takviye yapılması

--Donan araca sıcak su dökme anı

--Röportaj



( ARDAHAN )- Göle'de hayat durma noktasına geldi ARDAHAN



- Ardahan’ı etkisi altına alan şiddetli soğuk hava günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi. Göller ve dereler dondu, çeşmeler buz tuttu. Eksi 35,4 dereceyi gören Ardahan'ın Göle ilçesinde benzinli araçlar dahi soğuktan çalışmadı. Vatandaşlar araçlarına sıcak su dökerek çalıştırmayı denediler. Ardahan'da gece termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi. Kar yağışının olmaması şehirde 'kuru ayaz' yaşanmasına neden oldu. Sibirya soğukları nedeniyle adeta hayat felç oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceyi bulduğu kentte, en büyük sıkıntıyı sürücüler yaşıyor. Özellikle Göle ilçesinde termometreler eksi 35,4'ü gösterirken bir çok araç soğuktan çalışmadı. Benzinli aracının bile çalışmadığını söyleyen Gürhan Karabağ, ''Ardahan’da dondurucu bir soğuk var. Gündüz saatlerinde bile eksi 24 derece, gece ise eksi 30 dereceyi geçiyor. Gördüğünüz gibi benzinli bir araç ve benzinli bir aracın bile yolda kalması mümkün. Çünkü burası Ardahan ve şu an çok soğuk. Yolda kaldık ve usta bekliyoruz. İnşallah usta gelip aracımızı çalıştıracaktır’’ dedi.

Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Muhammet Özer isimli sürücü 3 takviye aküyle bile aracını çalıştıramazken, mecburen sıcak su dökerek çalıştırabildi. (OY-



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