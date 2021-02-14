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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Soğuk ve karlı hava martıları da etkiledi

Soğuk ve karlı hava martıları da etkiledi

Havadan balıkçı tekneleri

Kırköy Yağışlı Hava Karlı Hava Kar Yağışı 

-Havadan bekleyen martılar ve uçuşmaları
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Binlerce martı, Florya sahilde beklemeye başladı İSTANBUL

- İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı martıları da etkiledi. Florya sahilinde binlerce martının soğuk ve kar yağışı nedeniyle bekleyişi havadan görüntülenirken, barınaktaki balıkçı teknelerin beyaz örtü altındaki halleri de masalsı görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde yoğun şekilde kar yağışı başladı.
Yağış sonrasında birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk ve yağışlı havadan martılar da etkilendi. Bakırköy Florya plajında binlerce martının kar yağışının ve soğuk havanın dinmesini bekleyişi drone ile havadan görüntülendi. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama gününde boş plaj martılara kalırken, aynı noktada balıkçı teknelerinin üzerindeki karlar da masalsı görüntüler oluşturdu.
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