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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Soğuk kış mevsiminde lastik çizmeler tercih ediliyor

Soğuk kış mevsiminde lastik çizmeler tercih ediliyor

Soğuk kış mevsiminde lastik çizmeler tercih ediliyor

Dell Gesi Sudan Kış Mevsimi Modeller 

-Lastik çizmelerden görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Esna ve vatandaşların konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Kırsal kesimde yaşayanların zırhlı çizmeleri ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korunmak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor. Şanlıurfa’da kış aylarında kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar çamurdan ve soğuktan korumak için rengarenk olan lastik çizmeleri tercih ediyor. Kış mevsiminde çetin şartlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, yağış ve soğuk hava nedeniyle oluşan çamur ve su birikintilerine karşı korunmak için lastik çizme giyiyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan Ayakkabıcılar Çarşısında satılan lastik çizmeleri vatandaşlar kış mevsiminde yoğun talep ediyor. Lastik çizmelerin fiyatları ise, modellerine göre 35,40 ve 50 liradan satışa sunuluyor. “Lastik çizmeler sudan, soğuktan koruyor” Kış mevsiminde yağmur e soğuktan korunmak için lastik çizme aldığını belirten Hatice Yıldız, “Ben buraya soğuktan korunmak için çizme almaya geldim. Çocuklarımı da getirdim. Yağmurdan, sudan ve çamurdan korunmak için lastik çizmeler alıyoruz. Geçmiş dönemde yaşayanlar nenelerimiz, dedelerimiz bu çizmelerden çok giyiyorlardı” dedi.
“Atalarımızda lastik ayakkabı giyiyordu” Kırsal kesimde yaşadıkları için çamur ve soğuktan korunmak için lastik çizmeleri talep ettiğini dile getiren Tahir Yeşilyer, “Kış mevsimi geldiği için bizde ayakkabı çarşısına gelerek lastik çizme aldık. Köyde yaşadığımız için yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Geçmiş dönemlerde de atalarımız tarafından daha çok kullanılıyordu” şeklinde konuştu.
“Kırsal kesimde yaşayanlar daha çok talep ediyor” Kış mevsiminde köylü kesimin daha çok lastik çizmelere rağbet gösterdiklerini söyleyen esnaf Beşir Türkoğlu, “55 yıldır ayakkabı işiyle uğraşıyoruz. Biz yıllardır lastik çizme ayakkabıları satışa sunuyoruz. Kış mevsiminde daha çok köylü kesimi bu ayakkabılar tercih ediyor. Türlü türlü lastik ayakkabı modelleri var. Lastik çizmeler doğu bölgesinde çok daha fazla talep görüyor” diye konuştu.

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