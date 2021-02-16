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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Soğuk havada zıpkınla yaklaşık 2 metrelik akya avladı, o anları böyle kaydetti

Soğuk havada zıpkınla yaklaşık 2 metrelik akya avladı, o anları böyle kaydetti

sualtı kamerasından akya avının görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Sosyal Medya Güvenlik Görevlisi Zıpkın Sualtı Kamera Kış Mevsimi 


- Çanakkale açıklarında zıpkınla tüpsüz dalış gerçekleştiren bir kişi, 23 metre derinlikte, 1 metre 80 santimetre büyüklüğünde akya balığı avladı. Çanakkale’de özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan(40), kış mevsiminde zorlu hava şartlarına rağmen geçtiğimiz günlerde Saros Körfezi’nde, tüpsüz olarak 23 metre derinliğe daldı. Bir süre dipte gezindikten sonra, 1 metre 80 santimetre büyüklüğünde, yaklaşık 65 kilogramağırlığındaki akya balığını takibe alan Doğan, başarılı bir hamleyle zıpkınla dev balığı avladı. Dev akya balığını güçlükle çıkarabildiğini belirten Doğan, o anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. (UYC-MŞ)
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