Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Soğuk havada sıcak uygulama

- Soğuk havada sıcak uygulama

Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunda bekletilen ağır vasıtalar

Hava Sıcaklıkları Karla Mücadele Ağır Vasıta Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

-Polisin çay ve simit ikramı
-Araç sürücüleri ile röp
-İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta polis ekipleri tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeni ile bekletilen ağır vasıta sürücülerine çay ve simit ikramı yapıldı. Tokat’ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü. Tokat-Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde oluşan buzlanma nedeni ile polis ekipleri uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Gece saatlerinden itibaren Geyras Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda bekletilen sürücülere sabuh saatlerinde bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıldı. Polis ekiplerinin soğuk havada yaptığı ikramdan dolayı sürücüler duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan faaliyeti yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu sürücülerle bir sohbet etti. Yolda devam eden karla mücadele çalışmaları nedeni ile bekletilen sürücülere ikramlarda bulunduklarını belirten Müdür Topaloğlu, “Yol açıldıkça araçları bırakıyoruz. Bu sürede bekleyen sürücülere ise bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıyoruz. Güzel bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Sürücü arkadaşlara kazasız yolculuklar diliyorum” dedi.
(Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı