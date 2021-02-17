- Soğuk havada sıcak uygulama

-Polisin çay ve simit ikramı

-Araç sürücüleri ile röp

-İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta polis ekipleri tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeni ile bekletilen ağır vasıta sürücülerine çay ve simit ikramı yapıldı. Tokat’ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü. Tokat-Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde oluşan buzlanma nedeni ile polis ekipleri uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Gece saatlerinden itibaren Geyras Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda bekletilen sürücülere sabuh saatlerinde bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıldı. Polis ekiplerinin soğuk havada yaptığı ikramdan dolayı sürücüler duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan faaliyeti yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu sürücülerle bir sohbet etti. Yolda devam eden karla mücadele çalışmaları nedeni ile bekletilen sürücülere ikramlarda bulunduklarını belirten Müdür Topaloğlu, “Yol açıldıkça araçları bırakıyoruz. Bu sürede bekleyen sürücülere ise bir simit, bir çay, birazda mola sloganı ile ikram yapıyoruz. Güzel bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Sürücü arkadaşlara kazasız yolculuklar diliyorum” dedi.

(Nİ-GF-



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