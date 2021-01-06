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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuk havada ekmek mücadelesi

Soğuk havada ekmek mücadelesi

EŞYA TAŞIYAN İŞÇİLERDEN DETAY

Kar Yağışı 

-ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN İŞÇİLERDEN DETAY
-MEHMET UKAY İSİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da son yıllarının en soğuk günlerinin yaşanması ile birlikte gün boyu ekmek parası kazanmak için dışarıda soğuk havada çalışmak zorunda olan işçiler zor anlar yaşıyor. Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da Sibirya soğukları etkisini gösteriyor. Iğdır’da kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk havanın etkisiyle kentteki bulunan her şey kırağı tutmaya başladı.
Kırağı her ne kadar kimileri için kartpostallık görüntüler oluştursa da dışarıda soğukta çalışan işçileri olumsuz etkiliyor. Iğdır’da eşya taşıyan ve ısınmak için ateş yakan işçiler, belirli aralıkla ateşin başına geçip ısınarak, işlerini bitirmek için çaba sarf ediyorlar. İşçilerden Mehmet Ukay, “Bu sene hava çok soğuk. Ekmek davası için mecbur çalışıyoruz. Arada kendimizi ısıtmak için ateş yakıyoruz. Ben 45 yaşındayım ömrümde ilk defa Iğdır’da böyle bir soğuk görüyorum.” dedi.
‘Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı’ Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Iğdır dahil doğu illeri genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. (MG-AT)
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