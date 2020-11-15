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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Soğuk hava araçların camlarını dondurdu - AĞRI

Soğuk hava araçların camlarını dondurdu - AĞRI

- Buz tutan araç camları - Yerdeki buz parçaları - Kırağı tutan ağaçlar ve bitkiler Ağrı 'da soğuk hava araçların camlarını dondurduAĞRI (AA) - Ağrı 'da etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları ve yol kenarlarındaki su birikintileri buz tuttu.Kentte özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.Soğuklar nedeniyle araç camlarının buz tuttuğu kentte, yol kenarlarında bulunan su birikintilerinin de donduğu görüldü.
Bu arada bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Uttu 

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