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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Soğuğa aldırmadan üstlerini çıkarıp kick boks yaptılar

Soğuğa aldırmadan üstlerini çıkarıp kick boks yaptılar

Telefon kamerası ile sporcuların Spor yapması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

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- Kar yağışının etkili olduğu Elazığ'da kick boks tutkunu ve sporcusu iki arkadaşın üstlerini çıkartıp evlerinin önünde antrenman yapması dikkat çekti. Elazığ'da kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Uzun süreden sonra kent merkezine yağan karı gören kick boks sporcusu Mahmut Güneş ile Eyüphan Yıldırım da antrenman yapmak için evlerinin önünde bir araya geldi. Hava sıcaklığının eksilerde olmasına rağmen gece saatlerinde kar yağışı altında üstlerini çıkartıp kıyafetlerini giyen iki sporcu antrenman yaptı. O anları ise bir arkadaşları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Sporcular, soğuk havada, kar yağışı altında antrenman yaparak formda kalmaya çalıştıklarını aktardı.
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