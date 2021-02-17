- Soğuğa aldırış etmediler, soyunup karın içine atladılar

-Kardan görüntüler

-Vatandaşın karda görüntüsü

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan kar yağışına aldırış etmeyen bir çocuk ile bir vatandaş kıyafetlerini çıkararak karın içine atladı. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Dün Arnavutköy’de kar yağışına aldırış etmeyen bir çocuk ve bir vatandaşın kıyafetlerini çıkararak karın içine atlaması ilginç görüntüler oluşturdu. İslambey Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde 6 yaşındaki Kerim ve 9 yaşındaki ağabeyi Kadir, bir süre karın üzerinde yuvarlandı, taklalar attı. Kardeşler, kar yığınlarının üzerine atladılar. O anlar ise çocukların aileleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı mahalledeki 54 yaşındaki Adem Karadeniz ise soğuğa aldırış etmeden kar banyosu yaptı. Üstsüz olarak soğuk zeminde ilerlemeye çalışan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. (HK-



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