Soğanlık'ta sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

-kazaya karışan araçların görüntüsü

-itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralıların ambulans ile götürülmesi

-röportaj



( İSTANBUL )- Kartal’da eve erken gitmek için ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı İSTANBUL



- Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesinde akıl almaz kaza yaşandı. İddiaya göre, Eve erken gitmek için ters yönde seyir eden açık kasa kamyonet ile kendi güzergâhında seyir halinde olan hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada her iki araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ACU 950 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet sürücüsü eve erken gidebilmek için Balıkesir caddesinde ters yönde ilerlemeye başladı.

Kendi güzergâhında seyir halinde olan 34 HU 2058 plakalı Diaca markalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çaplamanın etkisi ile iki araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlar içinde sıkışan yaralı sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken; kazayı haber alan araç sürücüsünün yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazaya karışan araç sürücüsünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi Yaşanan kazanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda büyük çapta hasar oluşurken; Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından olay yerinde inceleme başlattı. Görgü Tanığı Cihan Küçükkol, “ Bir ses geldi sese gelip baktığımızda kaza olmuştu. Araçların içinde sıkışan sürücüler vardı. İtfaiye ve Ambulans geldi sıkışan sürücüleri çıkardılar. Ambulans ile hastaneye götürdüler “ dedi.



