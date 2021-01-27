- Sofraları hamsi ve istavrit süslüyor



- Balık tezgahları hareketli. Tezgahları çeşit çeşit balıklar süslüyor. Vatandaşlar fiyatlardan dert yansa da hamsi ve istavritten vazgeçmiyor. Yalova balık halinde hamsinin kilogram fiyatı 25 lira iken istavrit ise 30 liradan alıcı buluyor. Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle istenilen verimi alamayan balıkçılar, buna rağmen fiyatların düşük olduğunu söyledi.



Balıkçılar, fiyatların hava durumuna göre değiştiğini ifade etti.

Öte yandan Mezgit 25, Tekir 40, Sarı kanat 100, Çiftelevrek’in kilosu ise 40 liradan tezgahlarda satışa sunulurken Çinekop'ta düşüş yaşandı. (ZB-



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