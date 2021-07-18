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Şofbenden uyuşturucu çıktı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şofbenden uyuşturucu çıktı

Şofbenden uyuşturucu çıktı

-Jandarma kamerası-

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Gözaltı Yolcu Otobüsü 

-Otobüs bagajından narkotik köpeğinin araması
-Ele geçirilen şofben
-Şofbenin içinin açılması ve uyuşturucu maddeleri
-Ele geçirilen maddelerin sergilenmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir yolcu otobüsünün bagajındaki şofbenden uyuşturucu madde bulundu.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz tarihinde Pazarcık ilçesinde yaptığı 3 ayrı operasyonda 25 gram metamfetamin 3 gram bonzai ile 67 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.V. (37), R.Y. (51) ve E.K. (30) gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, 17 Temmuz tarihinde ise yine Pazarcık ilçesindeki 3 ayrı operasyonda 150 gram esrar, 13 metamfetamin ile 2 gram bonzai maddesi ele geçirdi.Olayla ilgili S.Ş. (42), M.Ş. (44), M.K. (27), Ö.Y. (23) ve M.B. (25) yakalanarak gözaltına alındı.Ekipler operasyonlar sırasında bir otobüs içinde de arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir şofbende, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
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