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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şofben bomba gibi patladı, canını 2 dakikayla kurtardı...O anlar kamerada

Şofben bomba gibi patladı, canını 2 dakikayla kurtardı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

Benin Bild Kamera Sağlık Ekipleri 

-Evden görüntü
-Dışarıdaki hasar görüntüsü
-Ahmet Gürlek röportaj
-Detaylar

( ADANA )- Adana’da evdeki şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı ADANA

- Adana’da bir evdeki şofbenin bomba gibi patlaması sonucu bir kişi yaralanırken bina önünde park halinde duran araçta hasar meydana geldi. Şofbenin patlamasından dolayı evdeki camların park halindeki araca düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracının üzerine camların düştüğü adamın ise 2 dakika önce aracını park ettiği, canını 2 dakika ile kurtardığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77149 sokakta bulunan bir apartmanın 10’uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan H.E.A., duş almak için banyoya girdi. H.E.A.’nın tüplü şofbeni yakmak için çakmağı kullanması sonucu şofben bomba gibi patladı. Patlama sonucu H.E.A. çeşitli yerlerinden yaralanırken evde büyük maddi hasar oluştu. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan patlama nedeniyle bina önünde park halinde bulunan 01 AEG 68 plakalı otomobilde hasar meydana geldi. Şofbenin patlamasından dolayı evdeki camların park halindeki araca düşme anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracında maddi hasar oluşan Ahmet Gürlek, “Ben 3’üncü katta oturuyorum. Arabamı normalde hep yan tarafa park ediyorum ama orası dolu diye geldim buraya park ettim. Tam yukarı çıkarken haber geldi arabanın üzerine cam düştü diye. Evin içerisi berbat olmuş. 2 dakika arayla canımdan olmaktan kurtuldum. Cana bir şey olmasın” diye konuştu.
(UMT-
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