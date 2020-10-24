SODİMER Başkanı Eraslan Silopi'de konferans verdi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü konferans salonunda velilere yönelik “Dijital Medya” konulu konferans verdi. Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü Konferans salonunda verilen seminere İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü Kurucu Müdürü Mahmut Aybi, öğretmen ve veliler katıldı.

Uzaktan eğitimin öğrenci üzerindeki etkilerine değinen SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, uzaktan eğitimin faydaları ve zararlarına değindi. “Öğretmenlerin ve okulların değerini yeni anladık” Pandemi sürecinde dijitalleşmenin öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Uzaktan eğitim süreci pandemi dönemi ile beraber tüm dünyada büyük bir program olarak başlandı. Biz de Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma Derneği olarak ülkenin çeşitli yerlerinde uzaktan eğitim dijital öğretim süreçleri ile ilgili çeşitli eğitimler veriyoruz. Ülkemizde Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitimin EBA sistemleri ile Milli Eğitim Bakanlığı bağlamında devam ettirildiğini, daha sonra bunun online sistemlere dönüştüğünü gördük. Bu süreçte öğretmenlerin, velilerin ve çocukların çeşitli alanlarda neler yaşadığını gördük. Bazı dersler artık evden yapılacaktır. Teknolojik alt yapımız hususunda burada bazı problemler yaşadık. Özellikle internet sağlayıcıları, bu internet arayüzü dediğimiz uygulamaların oluşturduğu bazı problemleri gördük. Bunların çok hızlı bir şekilde aşılması gerekmektedir. Bu süreçte şunu da anladık ki anne ve babaların pedagojik yönleri çok kuvvetli değil. Türkiye'de öğretmenlerin ve okulların değerini yeni anladık. Öğretmenlerin uzaktan eğitime dönük, dijital eğitime dönük öğretim, yöntem ve teknikleri planlama, ölçme ve değerlendirme alanında derslerde olması gerekir. Bir deneyim yaşadık, bu deneyim sürecinde gördük ki uzaktan eğitimde farklı olarak çeşitli tedbirler almamız gerekmektedir. Hem öğretmenlerimize dönük hem de teknolojik alt yapıya dönük çeşitli girişimler yapmamız gerekmektedir. Biz şunu iddia ediyoruz dijital uzaklıkla başlayan bu kavram aslında dijital eğitimin kendisidir. Çünkü kullanılan yapay zeka, animasyonlar, öğrencinin gelişimine dönük yapılan bütün dijital kombinasyonlar dijital eğitim ile ilgilidir. Yani artık dijital eğitim kavramını kullanmanız şarttır“ dedi.





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