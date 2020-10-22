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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Soda şişesinin kapağını açmak istedi, telefonunu parçaladı

Soda şişesinin kapağını açmak istedi, telefonunu parçaladı

telefonun parçalanma görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

Kahvehane 


- Amasya’nın Taşova ilçesinde iki genç maden suyu şişesini çakmakla kullanarak açmak istedi. Çakmağı olmayınca telefonuyla maden suyunu açmaya çalışan genç telefonundan oldu. İlk maden suyu şişesini açmaya çalışan Hakan Torun isimli genç kapağı zorlamasıyla telefonu parçalandı. Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran Torun, şaşkınlığının ardından maden suyu kapağını açmaya devam etti. Olay, Taşova’da bir kahvehanenin önünde yaşandı. İki arkadaş kahvehanede maden suyu içerken gençlerden Hakan Torun, maden suyu kapağını açmak için diğer arkadaşı Kürşat Kavak’tan çakmak istedi. Çakmağın olmadığını öğrenince kapağı telefonuyla açan Hakan Torun telefonunun parçalandığını gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç daha sonra maden suyunu açmaya devam etti.
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