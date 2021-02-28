Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı

Sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı: 1 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışması

İlk Müdahale Evde Tek Başına Benzin Yükselen Yangına Müdahale 

-Yaralanan Ahmet Ilgız'ın damadı İbrahim Açıl ile röportaj
-Yaralanan Ahmet Ilgız'ın ambulansa alınması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde benzin dökerek tutuşturulmak istenen sobadan yükselen alevler odayı sardı. Çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken 1 kişi de yaralandı. Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde tek başına yaşayan Ahmet Ildız (79) ısınmak için yakmak istediği sobaya benzin döktü. Ahmet Ildız'ın çakmağını çakmasıyla birlikte sobaya döktüğü benzin gürültüyle patlayarak yangın çıkardı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar eve girerek Ilgız'ı dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan Ilgız'ın ayaklarında yanıklar oluşurken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Ahmet Ilgız'ın damadı İbrahim Açıl, "Babam sobayı tutuşturmak için benzin döküyor. Yangın benzinden tutuşuyor. Bir anda oldu. İtfaiye geldi ama odanın birisi yandı. Çatının bir kısmı da yandı. Allah'tan ucuz atlattık. Kendisine bir şey olmadı" dedi.
Ilgız'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Macaulay Culkin Son Hali Herkesi Şaşırttı!Macaulay Culkin Son Hali Herkesi Şaşırttı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı