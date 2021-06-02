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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sobayı benzinle yakmak istedi, 2 katlı ahşap evi küle döndü

Sobayı benzinle yakmak istedi, 2 katlı ahşap evi küle döndü

- EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

İlk Müdahale Hastane Ahşap Ev İş Makinesi Benzin 

-- YANAN EVİN YIKILMASI
-- DETAYLAR

( BOLU -TEKRAR)- Alevlerin arasında kalan vatandaş hastaneye kaldırıldı BOLU

- Bolu’da, evin sobasının benzinle yakılmak istenildiği sırada sobadan çıkan alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi. Yangında alevlerin arasında kalarak vücudunda yanıklar oluşan Bayram Tunca hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 23.45 sıralarında Karacasu Beldesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Tunca isimli vatandaş yaşadığı 2 katlı ahşap evde sobayı yakmak için içine benzin döktü. Tunca’nın benzini sobaya dökmesiyle birlikte sobadan çıkan alevler yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangında vücudunda yanıklar oluşan Tunca komşularından yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından yaralı kurtulan Tunca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan ev tehlike oluşturmaması için iş makinesi tarafından yıkıldı.
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