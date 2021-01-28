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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sobaya attıkları fındık kabukları, evlerinden ediyordu

Sobaya attıkları fındık kabukları, evlerinden ediyordu

Yangının meydana geldiği yerden detaylar

Karya Bild Müstakil Ev Trol 

-Ekiplerden detaylar
-Detaylar

( SAKARYA )- Küllenmiş fındık kabukları tekrardan alevlenince yangın çıktı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki katlı müstakil evde fındık kabuklarının alevlenmesi neticesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder A.’ya ait olduğu öğrenilen evde, sobada küllenen fındık kabuklarının tekrardan alevlenmesi ve kabukların dışarı sıçraması sonrasında yangın meydana geldi. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında evde kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (EA-BCT-
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