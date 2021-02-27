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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sobadan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Sobadan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çiftin yakınlarının gözyaşı dökmesi

Karbonmonoksit Soba Zehirlenmesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

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( ADANA ) ADANA

- Adana’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı Denizli Mahallesi 57057 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 70’li yaşlarda oldukları öğrenilen Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı. Çiftin oturdukları evin alt katında oturan çocuklarını arayan yakınları, ‘Anne ve babanıza ulaşamadık. Bir eve bakın’ dedi.
Bunun üzerine çiftin çocukları eve çıkıp kapıyı çaldı ancak kimse açmadı. Kapıyı kırıp eve giren aile fertleri, evdeki sobanın tüttüğünü ve anne ile babalarının yatakta öldüklerini fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi. Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde de geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. (UMT-
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